VZNIKÁ NOVÁ KOALÍCIA SAS + HLAS?

Je Ivan Bošňák a jeho iniciatíva Dáta bez pátosu iba marketingovým nástrojom SaS proti Matovičovej vláde? Všetko nasvedčuje tomu, že na uvedené otázky je odpoveď ÁNO!

Na úvod krátka rekapitulácia. Po voľbách vo februári 2020 sa začali vyjednávania o budúcej vládnej koalícii. Richard Sulík hneď utekal za Matovičom a pokúšal sa ho prehovoriť na koalíciu troch strán, bez SME RODINA. Prečo? Išlo o získanie väčšieho vplyvu, pretože v takejto koalícii by bez hlasov SaS nič neprešlo a zároveň by im pripadlo aj viac ministerstiev. Samozrejme, že viac vecí by riadil aj Matovič so svojím OĽANO, ale v záujme stability sa vtedy Matovič rozhodol pre štvorkoalíciu. Ako ukazuje dnešná doba a správanie sa SaS, toto rozhodnutie bolo viac ako rozumné, pretože dnes by bol Matovič ťažkým otrokom v rukách Sulíka. Sulík mal nakoniec v štvorkoalícii nárok na dve ministerstvá, rovnako ako strana Za ľudí (obaja získali vo voľbách +/- 6 %), ale to mu nestačilo. Bez akéhokoľvek racionálneho dôvodu si začal nárokovať na tri „fleky“ vo vláde a aby bol pokoj, ostatne strany ustúpili a Sulík dostal ministerstvá tri. Za ľudí zostali pri dvoch. Sulík aj napriek tomuto ústupku neodišiel od rokovacieho stola spokojný a už tu sa, podľa mňa, začal jeho plán, ako získať v budúcnosti viac.

Vládna koalícia začala vládnuť a netrvalo dlho - strana SaS sa začala správať ako opozičná strana. Tlačovky, statusy, vyhlásenia - to všetko malo tón, akoby išlo o opozíciu. Po chodbách národnej rady, kde som poslancom, sa začalo stále hlasnejšie rozprávať o Sulíkovej nespokojnosti s touto koalíciou, ale hlavne sa začalo vo veľkom rozprávať o stále väčšej blízkosti Sulíka a Pellegriniho. Nechcelo sa mi tomu veriť, ale tých náznakov je čím ďalej tým viac.

Najprv to boli len "šuškandy", neskôr, keď som sledoval politické diskusie, kde boli spolu Sulík s Pellegrinim, ale aj diskusie iných čelných predstaviteľov týchto strán, tak človek mal pocit, že sa vyslovene "hladkajú" a podporujú jeden druhého v boji proti aktuálnej vláde. Neskôr sa to prehuplo do úplne otvoreného boja SaS proti tejto vláde a zároveň sa objavili aj iné marketingové aktivity, na oko nespojiteľné so SaS. Príkladom je iniciatíva Dáta bez pátosu, za ktorou stojí Ivan Bošňák. Ivana Bošňáka som prvýkrát stretol v bratislavskej VUCke, kde pod vedením Juraja Drobu (SaS) začal pôsobiť ako finančný riaditeľ. Do rovnakej pozície bol nominovaný za stranu SaS aj do Dopravného podniku Bratislava a v posledných dňoch médiá odhalili, že Ivan Bošňák je aj asistentom poslanca za SaS Mariana Viskupiča. Teda už sa ani neskrýva jeho stranícka príslušnosť. Dáta bez pátosu ostro, tvrdo, účelovo a veľmi pravidelne (pod rúškom nestrannosti) kritizujú Matovičovu vládu, dokonca žiadajú až Matovičov odchod. Tento marketingový nástroj strany SAS veľmi dobre funguje, lebo veľa ľudí si naozaj mysli, že Dáta bez pátosu sú nestranné. V poslednom čase dokonca začali príspevky Ivana Bošňáka zdieľať čelní predstavitelia strany HLAS. Čiže SaS aj HLAS používajú to isté. Neverím, že to je náhoda...

Aký je výsledok?

Posledné prieskumy hovoria, že keby sa parlamentné voľby konali teraz, tak HLAS by mal 23 % a SaS 17 %, teda skoro by vedeli zložiť vládu a vládnuť tieto dve strany samé. Ak aj nie - určite by ich ticho a s radosťou podporoval aj Smer, a teda výsledok Sulíkovej ročnej práce by sa dostavil. JEHO VPLYV VÝRAZNE POSILNIL a vyzerá to tak, že keď svoje dielo dokoná, získa výrazne viac. Kresiel vo vláde je 16, dnes má Sulík tri, ale keď budú vládnuť len s Hlasom, dostanú určite minimálne sedem, čiže viac ako dvakrát toľko.

Pracovitý a prefíkaný je ten Richard :-)