Ceny nehnuteľností stále rastú. Riešením pre ľudí budú štátne nájomné byty

Pre mnoho ľudí sa štátne nájomné byty možno stanú jediným riešením ich bytovej otázky do budúcnosti. Dôvodom je momentálny stav na trhu s nehnuteľnosťami. Ten ako keby vôbec nereflektoval súčasnú situáciu.

Ceny všetkých nehnuteľností stále raketovo rastú.

Pandémia koronavírusu paralyzovala takmer všetky oblasti našich životov. Prekvapujúco, jednou z tých oblastí, ktoré nezasiahla, je realitný trh. Človek by si pomyslel, že v čase zhoršujúcej sa ekonomickej situácie, prepúšťania a klesajúcich miezd bude kúpa nehnuteľností to posledné, čo ľudia riešia. Opak je pravdou.

Bytov je stále málo, aj preto ich ceny vytrvalo rastú, platí to hlavne pre novostavby. Nedostatok bytov spôsobuje, že najmä mladí ľudia s túžbou osamostatniť sa nemajú kde bývať. Ceny nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku medziročne vzrástli o 8,5 %! Najvyššie ceny sú v Bratislave za novostavby. Len v hlavnom meste zároveň chýba cca 40 tisíc bytov. Podľa odborníkov pokles cien na realitnom trhu nemáme čakať ani v najbližšom období. Čo je pochopiteľné - za uvedených podmienok, kedy dopyt stále prevyšuje ponuku, developeri nemajú najmenší dôvod, aby išli s cenami nadol.

Zobrať si hypotéku v dnešnej dobe je pre mnohé rodiny absolútne nereálne. Pre banky je stále množstvo ľudí málo bonitných a podmienky získavania hypoték sú pre mnohých stále ťažšie. Finančné inštitúcie sú pri schvaľovačkách opatrné. Napr. pri priemernom dvojizbáku v bratislavskom kraji v hodnote cca 200 000 eur vychádza mesačná splátka hypotéky približne 650 eur, ak ešte pridáme, že byt treba zariadiť, platiť nájomné, elektrinu, iné rodinné výdavky, stravu, je takáto suma pre bežnú rodinu likvidačná.

Vyplýva z toho jediné, a to, že pri horeuvedených cenách, bude dostupné nájomné bývanie so štátom garantovaným nájomným životne dôležité pre nemalú časť našej spoločnosti. Vyzerá to tak, že projekt výstavby nájomných bytov, s ktorým prišlo hnutie Sme rodina, bude ešte dôležitejším, ako sme si v jeho začiatkoch mysleli.

Na to, aby výstavba nájomných bytov mohla začať, je potrebné urobiť niekoľko zásadných legislatívnych opatrení. Novela zákona o verejnom obstarávaní už bola predstavená, na zmene stavebného zákona sa intenzívne pracuje a jeho nové znenie by malo byť predložené do parlamentu začiatkom budúceho roka. Len pred pár dňami bola v parlamente schválená tiež novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, zameraná výslovne na podporu výstavby a obstarania nájomných bytov. Základné legislatívne predpoklady na to, aby sa projekt výstavby stal skutočnosťou, sa teda postupne uvádzajú do života.

S rastúcimi cenami komerčných bytov síce nevieme nič spraviť, ale vieme ľuďom pomôcť inak. Pomôcť im slušne bývať a za rozumné ceny. Toto bude pravdepodobne jedna z najžiadanejších požiadaviek stále väčšieho počtu ľudí v najbližšej budúcnosti. Nové zákony a zmeny legislatívy sú alebo čoskoro budú v platnosti, takže výstavbe nájomných bytov by už v budúcom roku nemalo nič stáť v ceste.