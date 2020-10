Štátne nájomné byty – dnes ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Výstavba štátnych nájomných bytov s dostupným nájomným sa v kontexte zhoršujúcej ekonomickej situácie stáva ešte aktuálnejšou. Ľudia strácajú prácu, znižujú sa mzdy, podniky prepúšťajú.

Väčšina si nedokáže vytvárať finančné rezervy a ich príjmy nie sú pre banky, v prípade snahy financovať si vlastné bývanie, dostačujúce.

Korona a nastupujúca ekonomická kríza mnohým ľuďom skrížila plány na zabezpečenie si vlastného bývania. Pokiaľ ide o ceny nehnuteľností, tie totiž napriek kríze neklesajú, právne naopak, ešte stúpajú. Počet bytov je stále nižší, ako je dopyt. Priemerná cena bývania v 2. štvrťroku 2020 vzrástla o takmer 60 eur/m2 na hodnotu 1 731 eur/m2! Ceny nehnuteľností sa oproti prvému štvrťroku zvýšili o 3,6 % (https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-ukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie). Tento vývoj môže znamenať jediné - pre stále viac ľudí bude vlastné bývanie jednoducho nedosiahnuteľné. Zobrať si hypotéku na 30 rokov, zadlžiť sa na celý život bolo ťažké aj doteraz, v súčasnosti, v tejto nepredvídateľnej dobe, to bude pre mnohých úplne nemožné.

Zároveň, hlavne mladí ľudia budú chcieť bývať vo svojom. Na Slovensku máme z celej EŮ najvyšší podiel ľudí vo veku 18 – 30 rokov, ktorí stále žijú so svojimi rodičmi. Napríklad len v Bratislave cca 120 000 ľudí „funguje“ tak, že v jednej domácnosti žijú spoločne rodičia a ich dospelé deti. A nie je to vo väčšine prípadov preto, že by mladí boli leniví a vyhovoval im tzv. „mama hotel“. Vedie ich k tomu skutočnosť, že si jednoducho vlastné bývanie nemôžu finančne dovoliť.

Toto všetko sú dôvody na nutné riešenie bytovej otázky na Slovensku. A podstatnú úlohu tu musí zohrať štát. Štátne nájomné byty budú predstavovať alternatívu dostupného bývania s garantovaným nájomným, ktoré bude výrazne nižšie ako výška komerčného nájomného. Bývanie s mesačným nájmom okolo 200 – 300 eur, čo je cca o 40 percent nižšie ako v „komerčných“ bytoch, to je suma, ktorú si môže dovoliť už takmer každý. Sprievodným javom výstavby nájomných bytov bude obrovské naštartovanie ekonomiky a vznik tisícok nových pracovných miest.

Predpokladom na to, aby sa s výstavbou mohlo začať, je niekoľko legislatívnych zmien. Tým najpodstatnejším je zmena stavebného zákona. Na tom sa intenzívne pracuje už niekoľko mesiacov. Pred pár dňami predstavili premiér spolu s Borisom Kollárom ďalšie dôležité zmeny, tentokrát v zákone o verejnom obstarávaní. Ten je spolu so stavebným zákonom základným predpokladom na to, aby sa s výstavbou nájomných bytov mohlo začať. Obidve novely zákonov pôjdu do parlamentu už teraz, na jeseň. Potom už výstavbe nič nestojí v ceste.

Výstavba nájomného bývania dáva nádej všetkým tým, ktorí sa chcú postaviť na vlastné nohy a túžia po vlastnom bývaní aj napriek tomu, že ich príjem je nízky. Je to nádej pre mladých, ktorí získajú možnosť sa osamostatniť, nebývať viac u svojich rodičov a založiť si vlastné rodiny. Ale nielen pre mladých, je to nádej pre všetkých, ktorí chcú bývať slušne, ale za dostupné ceny. V ťažkých ekonomických časoch, ktoré nás pravdepodobne čakajú, bude pomoc ľuďom zo strany štátu dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Strecha nad hlavou je základom pre každú rodinu, preto to v otázke bývania platí dvojnásobne.