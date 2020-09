Zlý sen, alebo nepodarený vtip? 60 miliónov eur(!) na nové kongresové centrum v Bratislave

Bývalá vláda Petra Pellegriniho odklepla investíciu vo výške 60 miliónov pre výstavbu nového kultúrneho a kongresového centra v Bratislave. Stalo sa tak vo februári tohto roka, týždeň pred voľbami...

A toto nie je ani zďaleka jediná informácia, ktorá v celom tomto projekte tak trochu „smrdí“.

Tie peniaze boli odklepnuté pre občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC). Poputujú teda do súkromných rúk. Myslím, že to bude prvýkrát v histórii, kedy nejaké občianske združenie na Slovensku dostane takúto závratnú finančnú injekciu. Čo by za to iné OZ, ktoré napríklad pomáhajú vážne chorým ľuďom či postihnutým deťom, dali, keby dostali od štátu na svoju činnosť len malú časť z uvedenej sumy...

Za spomínaným OZ NKKC stojí trojica hudobníkov a slovenský šéf organizácie Globsec. Ak sa domnievate, že združenie má za sebou dlhoročnú činnosť a skúsenosti v oblasti riadenia podobných projektov, hlboko sa mýlite. Združenie vzniklo len začiatkom tohto roka a pri všetkej úcte k talentu a hudobným schopnostiam spomínanej trojice muzikantov, treba otvorene povedať, že im chýbajú akékoľvek skúsenosti s manažovaním takého obrovského projektu, akým je výstavba národného kongresového centra. Mandát na riadenie tejto investície nemá určite ani Globsec, ktorý v Bratislave organizuje jednu konferenciu ročne.

A tak vám začnú napadať rôzne otázky, ako napríklad:

Prečo sa Pellegrini so schválením tejto investície tak ponáhľal? Prečo mu týždeň pred parlamentnými voľbami tak veľmi záležalo na tom, aby malo Slovensko zrazu kongresové centrum a schválil naň nezanedbateľnú investíciu 60 miliónov...?

Ako môže jedno neznáme občianske združenie s neodborným vedením dostať financie od štátu a rozhodovať o takom zásadnom a významnom projekte, akým národné kongresové centrum určite je? Nestojí za no-name združením náhodou niekto iný...? Nepôjdu v skutočnosti tie peniaze už známemu, vytipovanému developerovi, ktorý bude kongresové centrum potom stavať?

Národné kongresové centrum predstavuje v každej krajine významnú súčasť oblasti cestovného ruchu. Kongresová turistika, ak na nej štát pracuje a podporuje ju, dokáže do štátnej kasy prispievať nemalou sumou peňazí. Prečo pri budovaní národného kongresového centra u nás, ktoré by mohlo byť veľkou vzpruhou pre rozvoj nášho cestovného ruchu, stoja umelci a úplne absentujú naše hlavné organizácie cestovného ruchu?

Podľa dostupných informácií by hlavná sála nového kongresového centra mala mať kapacitu asi tri tisíc sediacich ľudí. Okrem toho menšie sály pre 500 ľudí, celková kapacita centra by mala dosiahnuť takmer päť tisíc miest. Neďaleká Viedeň je najväčšie európske kongresové centrum, ktoré ročne organizuje a hostí stovky konferencií a kongresov. Je zaujímavé, že viac ako 90 % všetkých kongresov vo Viedni je do 500 účastníkov. Načo je nám sála s kapacitou 3 000 miest? Existuje k tomuto projektu vôbec štúdia realizovateľnosti? Prebehla nejaká diskusia s odborníkmi? Predchádzajúca vláda schválila megalomanskú investíciu na najvýznamnejší a najväčší kultúrny a kongresový stánok, aký kedy na Slovensku bol, a u nás o jeho charaktere za štátne peniaze má rozhodovať neznáme občianske združenie? Nepripadá vám to ako zlý sen alebo ešte lepšie, ako nepodarený vtip?

Úplne na záver to, čo by asi malo byť na začiatku. Nemyslím si, že dnes, keď sa prepadá v dôsledku korona krízy ekonomika, chýbajú peniaze v zdravotníctve, ľudia prichádzajú o prácu alebo sa im krátia mzdy, je kongresové centrum to, čo by sme mali riešiť. Nielen že celý projekt pôsobí, vzhľadom na uvedené skutočnosti, netransparentným a pochybným dojmom, ale som tiež presvedčený, že 60 miliónov by sa v súčasnej situácii zišlo niekde úplne inde. Ľudia, ktorí dnes riešia existenčné problémy, by sa nám poďakovali, keby takýto balík peňazí pocítili v akejkoľvek podobe na zlepšení ich životnej situácie.