V Európe obľúbenec, na Slovensku „nevítaný hosť“. Generický liek

Podľa charakteristiky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv sú generické lieky rovnako účinné ako originálne lieky. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o ich účinnosti a bezpečnosti a nedôvera voči nim pretrváva. Čím to je?

Generický liek obsahuje rovnakú účinnú látku, rovnaké množstvo liečiva a rovnakú liekovú formu ako originálny liek. Toto sú nespochybniteľné fakty. Generiká sa dostanú na trh až po kontrole dvoch inštitúcií, ktoré sú garantom kvality a bezpečnosti každého lieku – ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liekov) a EMA (Európska lieková agentúra). Generiká teda musia spĺňať rovnaké prísne štandardy ako originály.

Čo je lacné, nie je kvalitné?

Napriek tomu, že v iných oblastiach života mnohí ľudia vyhľadávajú lacnejšie alternatívy, či už ide o potraviny, oblečenie či dovolenku, pri liekoch táto premisa neplatí. Ľudia lacnejšej verzii lieku v podobe generika nedôverujú a spochybňujú jeho účinnosť. Veď ak sa generický liek kvalitou nelíši od originálneho liečiva, tak prečo je lacnejší – túto otázku možno počuť veľmi často.

Vysvetlenie je jednoduché – generický liek môže prísť na trh až po vypršaní patentu originálneho lieku. Pri originálnom lieku idú milióny eur na výskum a vývoj, ktoré sa neskôr musia premietnuť do ceny lieku. Pri generikách už výskum nie je potrebný, pretože terapeutický účinok a bezpečnosť liečiva už boli dokázané dlhoročným používaním originálneho lieku, a tak si výrobcovia generík môžu dovoliť podstatne nižšie ceny. Nižšia cena teda v žiadnom prípade nie je odrazom nižšej kvality alebo menšieho účinku liečiva, ale len možnosťou generík „nenabaľovať“ do svojej ceny výdaje za vývoj či vysoké náklady na reklamu a podporu predaja ako pri originálnom lieku.

Je celkom zvláštne, že si pokojne kúpime jogurt v zľave či oblečenie vo výpredaji, kde je kvalita často pochybná, ale nedôverujeme lacnejším generikám, hoci ich kvalita a účinnosť sú vedecky dokázané. A to aj napriek tomu, že dnes už máme viac ako desaťročné skúsenosti s liečbou generikami a za ten čas sa nevyskytli žiadne rozdiely vo výsledkoch liečby pacientov v porovnaní s liečbou originálnymi liekmi.

Na konci chvosta v Európe

V Európe aj v rámci krajín V4 je Slovensko na poslednom mieste vo využívaní generických liekov. Používanie generík je výrazne vyššie vo väčšine krajín EÚ s vyspelými zdravotnými systémami (hlavne Holandsko, Dánsko, Nemecko, Veľká Británia). Môže to pôsobiť ako paradox, veď v ekonomicky bohatých krajinách by si predsa mohli dovoliť používať drahšie originálne lieky. Paradox je to ale len na prvý pohľad, skutočnosť je taká, že tieto krajiny si veľmi dobre uvedomujú možnosť obrovských finančných úspor vďaka používaniu generík.

Čo sa teda vlastne na Slovensku deje? Prečo sú generiká u nás len akýmsi nevítaným hosťom? Podmienky pre vstup generických liekov na náš trh sú natoľko neústretové a nepredvídateľné, že výrobcovia generík o Slovensko nemajú veľký záujem. Nové generiká neprichádzajú a súčasné odchádzajú. Generický priemysel je u nás jedno z najviac regulovaných odvetví a napriek tomu je naša legislatíva v tejto oblasti zbytočne zložitá a netransparentná. Výsledok? Alarmujúci klesajúci trend vstupujúcich generických liekov na náš trh, obmedzená konkurencia a predovšetkým - nižšia dostupnosť liekov pre pacientov, hlavne tých s chronickými ochoreniami.

Prečo sú generiká dobrá voľba?

Ak by sa zvýšilo používanie generík len o 10 % a zdravotné poisťovne by vďaka tomu platili za lieky o 25 – 35 % nižšie ceny, úspora na liekoch by dosiahla niekde medzi 34 – 48 miliónov eur ročne (INEKO, 2019). Tieto peniaze by sa dali využiť v zdravotníctve na iné, dôležité veci – rozšírenie liečby pre viac pacientov či modernizáciu nemocníc. Generiká teda predstavujú pre zdravotný systém dva hlavné benefity – dostupnosť väčšieho počtu liekov a úspora peňazí. Tých v našej peňaženke, ako aj vo verejnom zdravotníctve. Náprava súčasného stavu existuje, ale to už je téma na ďalší blog...