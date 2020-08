Zrušenie doplatkov za lieky nás nezruinuje. A mnohým pomôže.

Keď sme zdraví, vôbec nás táto téma nezaujíma. Možno ju dokonca pokladáme za prehnane medializovanú.

Ak máme nejaké ochorenie, ale nie je to nič závažné, a sme zároveň ekonomicky aktívni a dobre zarábame, tiež sa doplatkami za lieky príliš nezaoberáme. Potom sú tu ale takí, pre ktorých je to otázka života a smrti. Bez preháňania.

A tých nie je vôbec málo. Hovoríme tu o dôchodcoch s minimálnymi či nízkymi dôchodkami, o ľuďoch so zdravotným postihnutím, ľudoch v hmotnej núdzi, o ženách s minimálnym príjmom, ktoré samy vychovávajú deti či rodinách s malými deťmi, kde rodinný rozpočet vystačí tak akurát na základné potreby.

Jedným z bodov, s ktorým hnutie Sme rodina vstupovalo do vlády, bolo zrušenie doplatkov za lieky pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Žijú medzi nami totiž naozaj ľudia, pre ktorých je aj položka ako doplatok za lieky taká závažná, že doslova ohrozuje ich rozpočet na živobytie. Ide o seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí musia užívať väčšie množstvo liekov, a tak sa ich doplatky môžu vyšplhať na niekoľko desiatok eur. Pričom ak máte príjem/dôchodok napríklad 400 eur, z ktorého musíte zaplatiť byť, elektrinu, plyn, potraviny (a to hovoríme len o základných veciach), tak potom aj doplatok za lieky 50 – 60 eur, prípadne vyšší, je pre vás likvidačný. Ide ďalej o ľudí, ktorí majú závažné ochorenie a potrebujú finančne náročnú liečbu, kde sa doplatky môžu vyšplhať až na stovky eur. Alebo rodiny, v ktorých je vážne choré alebo zdravotne postihnuté dieťa.

Pokiaľ ide o finančné vyjadrenie tohto opatrenia, pôjde približne o sumu 50 miliónov eur, ktoré budú musieť byť refundované zo štátneho rozpočtu. To v prípade, ak by išlo o plošné zrušenie doplatkov v uvedených ohrozených skupinách obyvateľstva. Ak by sme brali do úvahy príjem (predsa len sú rodiny s deťmi aj seniori, ktorých príjem je dostatočný, a platenie doplatkov nie je pre nich problém) a stanovili nejaký horný strop, do ktorého by boli doplatky zrušené, uvedená suma by sa ešte znížila. Dopad na štátny rozpočet by bol teda minimálny, prijali by sme spravodlivý systém pre všetkých a predovšetkým pomohli ľuďom s najnižšími príjmami a dôchodkami.

Novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov chceme predložiť už na jesenné zasadnutie parlamentu tak, aby začala platiť najneskôr od januára 2021. Pretože je dôležité, aby sme plnili naše predvolebné sľuby a pomáhali tým, ktorí našu pomoc najviac potrebujú a ktorí si nedokážu pomôcť sami.