Nevyvážajme peniaze do sveta, dovolenkujme doma

Cestovný ruch na Slovensku patrí jednoznačne k tým odvetviam, ktoré boli korona krízou postihnuté úplne najviac.

Každý z nás, kto sa chystá a zvažuje letnú dovolenku, môže prispieť k záchrane domáceho cestovného ruchu. Tým, že bude tento rok dovolenkovať na Slovensku.

Na Slovensku máme viac ako 4 000 ubytovacích zariadení s približne 180 000 lôžkami. Každá neobsadená izba je navždy stratenou príležitosťou, ktorá sa už nezopakuje a nedá sa ničím nahradiť. Cestovný ruch totiž nemôže vyrábať „na sklad“ a jeho služby nie je možné dopredávať.

Najväčšie škody? Nie v priemysle, ale v cestovnom ruchu

Pokles ubytovania v slovenských hoteloch bol enormný. V mesiacoch marec - máj až na úrovni 85 % a v mnohých zariadeniach klesol dokonca na nulu. Hovoríme tu o 160 000 ľuďoch, ktorí v cestovnom ruchu pracujú a z ktorých mnohí o svoju prácu prišli a, bohužiaľ, ešte asi prídu.

Škody, ktoré v našom cestovnom ruchu vznikli, sú závratné, a nie je možné ich zachrániť žiadnou formou z doteraz ponúkanej pomoci štátu. Práve letná sezóna a jeseň môžu aspoň čiastočne zasanovať škody ubytovacím zariadeniam za uvedené jarné mesiace. Ak by ani v lete nenastalo oživenie domáceho cestovného ruchu, viaceré z ubytovacích zariadení by do konca roka neprežili a budú nútené svoje prevádzky úplne uzatvoriť. A o prácu tak môžu prísť ďalšie tisíce ľudí.

Ministerstvo dopravy a predsada parlamentu už avizovali prvý návrh, ako domácemu cestovnému ruchu pomôcť - štát by mal zamestnancom preplatiť „Dankove“ rekreačné poukazy namiesto zamestnávateľov. Odbremení to teda firmy a zároveň poukazy, ktoré sa ukázali ako mimoriadne funkčné a účinné (v minulom roku po ich zavedení stúpli tržby v hotelových zariadeniach až o 20 %), zostanú v platnosti. Toto opatrenie by už čoskoro malo vstúpiť do platnosti. Prínosom by určite bolo aj zvýšenie hodnoty rekreačných poukazov (v súčasnosti je to 500 eur) pre roky 2020 a 2021.

Zníženie DPH ako základná pomoc pre cestovný ruch

Toto však stačiť nebude a ďalšie návrhy pomoci zatiaľ neprichádzajú. Pritom sa stačí len pozrieť do okolitých krajín a inšpirovať sa u nich. V Európe sa dlhodobo ako významný nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu používa znížená DPH na reštauračné služby. V Luxembursku sú to len 3 %, v Holandsku a Portugalsku 6 %, v Nemecku 7 %, v Rakúsku a Taliansku 10 %. Zníženie dépéhačky u nás napríklad na úroveň 10 % by bola obrovská pomoc pre naše hotely a reštaurácie. Teraz, v čase krízy, by určite kvitovali zníženú DPH nielen na reštauračné, ale aj ďalšie služby ako wellness, turistické atrakcie, aquaparky či kúpaliská.

Poukazy na pobyt pre všetkých obyvateľov?

Áno, aj takéto „vychytávky“ zaviedli v niektorých európskych krajinách, aby motivovali svojich občanov uprednostniť tento rok dovolenku doma. Napríklad Slovinsko poskytne všetkým svojim obyvateľom nad 18 rokov pobytové poukazy v hodnote 200 eur na strávenie dovolenky v rámci krajiny. Slovinci mladší ako 18 rokov dostanú 50-eurovú poukážku. Poukážky budú môcť využiť nielen na ubytovanie, ale aj iné turistické služby.

Taliansko uvažuje dokonca o 500-eurových poukazoch na rodinu na ubytovanie v hoteloch alebo v B&B na území Talianska.

Viedenská radnica rozdáva všetkým obyvateľom mesta (spolu 950 tisíc domácností!) poukážky do reštuarácií v hodnote 25 a 50 eur. Opatrenia rôzneho druhu teda existujú, stačí sa len inšpirovať...

Slováci, dovolenkujme tento rok doma, na našom krásnom Slovensku, more nás počká aj budúci rok. Ak vláda schváli preplatenie rekreačných poukazov, ak by sme dokázali prijať zákon o znížení DPH na reštauračné a ďalšie služby v cestovnom ruchu a možno k tomu sa ešte inšpirovali Slovinskom či Talianskom, mohlo by sa nám reálne pomôcť zachrániť naše hotely a reštaurácie a v nich tisíce pracovných miest.