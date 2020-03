Aby nerozhodovali zákulisní hráči...

Sledujúc politické dianie týchto dní, prebiehajúce koaličné rokovania a reakcie niektorých médií, nemôžem sa ubrániť jednému pocitu. A to, že niektorí politici akoby nechceli rešpektovať výsledky nedávnych volieb.

A rovnako tak niektoré mainstreamové médiá.

Keď sa nad zamyslíte – je to úplne scestné. Vo voľbách predsa ľudia nejako rozhodli. Ukázali, že si želajú zmenu a ukázali aj to, kto by mal tú zmenu priniesť. Ak si ľudia niekoho zvolia, tak je to ich vôľa a tá musí byť rešpektovaná. Čo sa ale momentálne deje? Niekoľko jedincov a zopár médií svojimi vyjadreniami spochybňujú tých, ktorých si ľudia zvolili. A tým zneisťujú verejnosť. Podsúvajú jej názor, že si vlastne nevybrali správne. Podnecujú tiež nepriateľstvo a nevraživosť medzi budúcimi koaličnými partnermi.

Čo je vlastne ich cieľom? Na čo je to dobré? Chcú ľudí znechutiť, že voľby vlastne nemali ten zmysel, ako sme všetci očakávali? Namiesto toho, aby s pokorou rešpektovali vôľu ľudí, útočia, vyťahujú špinu na iných, ako keby oni boli svätí (a pritom vieme, že nie sú).

Práve dnes, snáď viac ako kedykoľvek predtým, je veľmi dôležité, aby nerozhodovali nejakí zákulisní hráči, ktorí prostredníctvom svojich možností a spriatelených médií, majú, bohužiaľ, moc a silu ovplyvňovať verejnú mienku. Nesmieme spochybňovať riadne demokratické voľby a ich výsledky. V súčasnosti považujem za rozhodujúce, aby vôľa ľudí, ktorú jasne prejavili vo voľbách, bola plne rešpektované všetkými politickými silami.