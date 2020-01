Kde je bývanie, tam vzniká rodina

Vlastné bývanie – jedna z najpálčivejších vecí, ktorá Slovákov trápi. Podľa prieskumov je z celej Európskej únie práve na Slovensku najviac mladých ľudí do 35 rokov, ktorí žijú v jednej domácnosti so svojimi rodičmi.

Ideálny vek na založenie rodiny je pritom práve do 35 rokov. Nečudo teda, že sa všade hovorí o demografickej kríze a o tom, že náš národ vymiera. Predchádzajúce vlády namiesto toho, aby tento problém strategicky riešili, prichádzali len s „kozmetickými opatreniami“, ktorými sa len pokúšali zmerniť následky problému.

Riešenie pritom existuje a vôbec nie je až také zložité alebo nemožné. Stačí len jedna vec – CHCIEŤ. Tým riešením je výstavba ŠTÁTNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV a prichádza s ním hnutie Sme rodina. Ako to má fungovať? Veľmi jednoducho.

Keď bude byty stavať štát, má oproti súkromnému developerovi hneď niekoľko zásadných výhod:

Nemusí pozemky draho kupovať, ale vie využiť majetok Štátneho pozemkového fondu. To znamená, že za pozemky neplatí nič. Štát nepotrebuje na výstavbe zarábať, nemusí generovať zisk. To hneď zníži náklady minimálne o 40 %. Štát si vie vziať podstatne lacnejší úver, a to až na 40 rokov. Štát bude predsa pre banky najdôveryhodnejší kient, pretože štát nemôže nikdy skrachovať. Štát bude stavať masívne tisícky bytov ročne, preto dokáže získať významné množstevné zľavy od dodávateľov pri nákupe stavebného materiálu a služieb.

Výstavba štátnych nájomných bytov, ktoré sa vyrábajú ako modulové byty, je úplne bežná a samozrejmá prax v Rakúsku, vo Švajčiarsku a ďalších európskych štátoch. Na Slovensku už dnes funguje fabrika, ktorá tieto byty vyrába, zatiaľ väčšinu svojej produkcie vyváža práve do spomínaných krajín. Je najmenej postaviť ďalšie dve takéto fabriky a celú ich produkciu sústrediť u nás. Sprievodným javom tohto celého by bolo obrovské naštartovanie ekonomiky a vznik tisícok nových pracovných miest.

Ale to podstatné je, že na Slovensku budú konečne finančne dostupné byty! Pre mladých, ktorí získajú možnosť sa osamostatniť, nebývať viac vo svojich detských izbách u rodičov a založiť si vlastné rodiny. Ale nielen pre mladých, pre všetkých, ktorí si jednoducho zo svojho príjmu nemôžu dovoliť byt kúpiť a aj vysoká hypotéka je pre nich likvidačná. Ďalšie výhody - keď budú mať možnosť získať byt blízko miesta, kde vyrastali, nebudú sa musieť sťahovať inde. Ukončí sa vyľudňovanie regiónov a utužia sa aj rodinné a spoločenské väzby. Skrátka, kde je dostupné bývanie tam je aj rodina, deti, život.

Isteže sa hneď objavili reči, že je to nerealistické a koľko to bude stáť... A koľko stála reforma dôchodkového systému? Koľko sociálne balíčky? Tu ide o trvalú investíciu a hodnotu! Byt, ktorý sa postaví, už nikto neukradne, bude stále tu. Mnohí si pamätáme na stavebný boom za minulého režimu. V rokoch 1960 až 1980 sa postavilo až 1,3 milióna bytov. Ak socializmus priniesol niečo pozitívne, tak to bola práve bytová výstavba. Práve vtedy sa narodilo najviac detí, ktoré dnes, už dospelé, ťahajú našu ekonomiku. Keď nechceme, aby Slovensko zaplavila pracovná sila zo zahraničia, tak ako Nemecko či iné štáty, musíme zabezpečiť, aby sa v čo najkratšom čase rodilo aspoň toľko detí, ako „za Husáka.“

Slovenská politika akoby doteraz nemala žiaden cieľ, žiadnu vyššiu myšlienku. Stále to bolo len o delení sa na pravicu a ľavicu, o tom, kto za koľko komu prihodil aký kšeft. My chceme do politiky konečne priniesť niečo viac. Pomáhať rodinám. Pretože sme presvedčení, že štát je tu na to, aby pomáhal, nie aby na ľu’doch zarábal. Všetko by sa malo sústrediť práve na rodinu a jej rozvoj. Len tak môže byť Slovensko úspešné.

video //www.youtube.com/embed/V8dkCSwujEU